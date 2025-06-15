Manavgat'ta LGS heyecanı: Veliler dua etti, öğrenciler ter döktü

Kimliksiz gelen öğrenci sınavı kaçırdı, baba ve oğul geri döndü

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Manavgat'ta da sınav heyecanı yaşandı. 13 okul ve 198 salonda gerçekleştirilen sınava 3 bin 340 öğrenci katılırken, öğrenciler sınavda, veliler ise dışarıda ter döktü.

Sınav, Manavgat genelinde 13 okul, 198 salon ve özel öğrenciler için oluşturulan 32 tek kişilik salonda yapıldı. Katılımın zorunlu olmadığı LGS'ye, ilçedeki 3 bin 713 8. sınıf öğrencisinden 3 bin 340'ı katılım sağladı. Sınavın yapıldığı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler sınavın stresini kitaplardan ya da cep telefonlarından dua okuyarak hafifletmeye çalıştı. Özellikle annelerin cep telefondan internet sayfaları açarak dua okuduğu gözlendi. Sınava girmek isteyen Ömer G. G. isimli öğrenci ise saat 09.50'de, yani sınav süresinden 5 dakika sonra okula geldi. Ancak hem geç kalması hem de kimliğinin yanında olmaması nedeniyle sınava alınmadı. Göksu, babasıyla birlikte okuldan geri döndü.

Caddeden geçen iş makineleri velilerin tepkisine neden oldu

Sınav sırasında öğrencilerin dikkatini dağıtan olaylar da yaşandı. DSİ'ye ait iki iş makinesi yüksek sesle çalışarak sınavın yapıldığı alanlardan geçmek istedi. Velilerin tepkisi üzerine operatörler güzergahlarını değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca sınav sırasında aşırı hız yapan ve yüksek ses çıkaran iki motosiklet sürücüsü de çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bölgedeki trafik yoğunluğuna zaman zaman polis ekipleri müdahale etti. Sınav öncesi öğrenciler tek tek aranarak salonlara alınırken, bazı velilerin duygusal anlar yaşadığı, bir annenin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.