Manavgat'taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu - Son Dakika
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Manavgat'taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu

20.06.2022 16:43
Manavgat'taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu

Manavgat'ta 7-16 yaş aralığındaki çocuklarına çeşitli dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, yoğunluk oluşturdu.

Manavgat'ta 7-16 yaş aralığındaki çocuklarına çeşitli dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, yoğunluk oluşturdu.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde çocuk ve gençler için farklı dallarda yaz kursları başlayacak. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan kurslara kayıtlar başladı. Yaz döneminde çocuklarına farklı dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler, kayıt yaptırmak amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, 7-16 yaş grubu için rölyef, kum sanatı ve resim kursları, 9-14 yaş grubu için tenis ve 10-16 yaş grubu içinse Almanca ve İngilizce kursları verilecek. Kayıtların yüz yüze yapıldığı eğitimler 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen: "Her yıl İbrahim Sözen Gençlik Merkezimizde özellikle yaz döneminde açtığımız kurslarımız büyük ilgi görüyor. Amacımız, çocuklarımızın özgüvenini artırarak onları daha donanımlı ve bilgili hale getirebilmek. Burada kendilerini geliştirme imkanı bulan çocuklarımızın sosyal hayatta daha başarılı olacağına inanıyoruz. Yaz dönemi kurslarına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İbrahim Sözen, Manavgat, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu - Son Dakika

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