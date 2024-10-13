Manisa Barosu'nda Tarihi Seçim: İlk Kadın Başkan Göreve Geldi - Son Dakika
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Manisa Barosu'nda Tarihi Seçim: İlk Kadın Başkan Göreve Geldi

Manisa Barosu\'nda Tarihi Seçim: İlk Kadın Başkan Göreve Geldi

Manisa Barosu 2024-2026 Olağan Genel Kurulunda Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, 638 oyla Manisa Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu. İki dönemdir başkanlık yapan Av. Ümit Rona ise 620 oyda kaldı ve başkanlığı devretti.

13.10.2024 18:53  Güncelleme: 18:54
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Manisa Barosu 2024-2026 Olağan Genel Kurulunda 2 dönemdir başkanlık yapan Av. Ümit Rona, başkanlığı 14 oy farkla Av. Sevgi Başak Yeşil Malay'a kaptırdı. Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, Manisa Barosun'nun ilk kadın başkanı oldu.

Manisa Barosu 2024-2026 Olağan Genel Kurulunda Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona ile Av. Sevgi Başak Yeşil Malay yarıştı. Manisa Barosu Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen genel kurulda 634 oy alan Sevgi Başak Yeşil Malay Manisa Barosunun seçilen ilk kadın başkanı olurken, 2 dönemdir başkanlık yapan Ümit Rona ise 620 oyda kaldı.

Manisa Barosu Başkan adayı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, "Manisa Barosu benim açımdan sadece meslek örgütüm olduğu için kıymetli olan bir kurum değil. Manisa barosu benim içine doğduğum, ailem gibi gördüğüm, kardeşimden ayırmadığım, kardeşlerinden ayrılmadığımı hissettiğim meslektaşlarımın olduğu bir büyük aile. Bu ailenin, Manisa barosunun bir parçası olmakla gurur duyuyorum. Demokrasiye karşı yapılan saldırılara, hukuka aykırılıklara, insan hakları ihlallerine cesaretle karşı koymak, hangi dünya görüşünü ve yaşam tarzını benimsemiş olursak olalım hukukun evrensel standartlarından ayrılmamak, biz avukatların ve mensubu olduğumuz baroların birincil görevidir. İşte bugün bizler; kişisel hırsları için meslektaşlarını ayrıştıran, baro başkanlığını sadece bir makamdan ibaret gören, gösterişçi, tekçi anlayışa karşı; katılımcı, avukat merkezli, her şartta hukukun üstünlüğünü savunan, dayanışmacı bir ruhla Manisa Barosunu dönüştürmek amacıyla aday oldum" dedi.

Genel kurula Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, baro başkanlarından Ali Arslan, Zeynel Balkız, Fadıl Gezen ve avukatlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Barosu'nda Tarihi Seçim: İlk Kadın Başkan Göreve Geldi - Son Dakika

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