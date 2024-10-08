Manisa\'da İlk Kent Lokantası Açıldı

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Manisa'da miting gibi kent lokantası açılışı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il merkezinde ilk defa kent lokantası hizmete açıldı. Miting havasında gerçekleşen törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek,

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'da ilk defa kent lokantası uygulaması hizmete açıldı. Manisa mutfağının tanıtımına katkı sağlamak ve uygun fiyata vatandaşların öğle yemeklerini yiyebileceği bir imkan sağlamak adına açılan kent lokantasında Manisalı üreticilerden alınan süt ve süt ürünleri de Halk Mandıra reyonunda satışa sunulacak. 50 TL gibi cüzi bir fiyattan 3 çeşit yemeğin sunulduğu kent lokantasının açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Seçim döneminde söz vermiştik. Ülkenin bir çok yerinde vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı kent lokantasını bugün Manisa'ma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kent lokantamız sosyal belediyecilik hizmetinin en önemli simgeleri haline geldi. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir nebze de olsa yanında olabilmek ve günde 3 öğün sıcak yemeği belediyemiz aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ayrıca halk mandırayı açıyoruz. Kent lokantasıyla halk mandırayı aynı mekanda buluşturduk. Halk mandırayla süt üreticilerini ve hayvancılığı destekleyerek daha yaygın hale getirmek. Bugün sütü normalde 12-13 TL'ye alırken Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 TL gibi çok astronomik bir rakamla üreticilerimizden alıyor. Aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulleriyle birlikte halk mandıramız aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem de piyasa fiyatlarının yüzde 25 daha da altında" dedi.

Kent lokantası ve halk mandırayla birlikte üreticileri de güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, "Burada üreticiyi güçlendirmek ve sağlıklı ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün şehzadeler ilçemizde bir kent lokantasını ve halk mandırayı başlattık. Çok kısa süre içerisinde 17 ilçemizde hayata geçecek bir uygulamadır. Bununla da kalmıyoruz her sabah güne merhaba çorbasıyla birlikte 2 bin öğrencimize ilk okuldan üniversiteye kadar öğrencilere çorba ikram ediyoruz. Ben nasıl kendi evladımın güne aç başlamamasını, günde bir sıcak yemek yemesini istiyorsam Manisa'da yaşayan 1,5 milyon vatandaşımıza aynı özenle onlara bu hizmetle buluşturmaya her zaman devam edeceğim. Seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halk için harcayacağız. Ranta değil halka hizmet edeceğiz. Kent lokantası bunun en önemli göstergesidir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisalı lokanta esnafını da korumak adına kent lokantasında yemeği 500 kişiyle sınırlı tuttuklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Yaklaşık 500 kişilik yemek çıkartacağız. Bunu sınırlı tutmamızın sebebi lokantacı esnafımızı da düşünmemiz. 50 TL gibi sembolik bir rakamdan veriyoruz. 500 kişilik yemekle birlikte hem esnafımızı koruyacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunacağız. 2024 yılı bitmeden Akhisar, Turgutlu, Soma ve Salihli'ye de kent lokantalarımızı hizmete almayı düşünüyoruz. Kent lokantamız saat 12.00 ile 14.00 arasında hizmet verecek. Halk mandıramız sabah 08.00'de açılıyor akşam 18.00'e kadar açık" dedi.

Başkan Zeyrek ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesti. Önlüğü giyerek tezgah başına geçen Başkan Zeyrek ilk servisi kendi elleriyle yaptı.