Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

(MANİSA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi civarında saat 18.07'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını meydana geldi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahaleye ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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