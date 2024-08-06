Manisa\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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(MANİSA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 16.12 de çıkan yangına saat 16.30'da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.