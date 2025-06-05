Manisa'da resmi bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da resmi bayramlaşma töreni yapıldı

Manisa\'da resmi bayramlaşma töreni yapıldı
05.06.2025 11:52
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan ev sahipliğinde Manisa Öğretmenevi'nde Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ev sahipliğinde Manisa Öğretmenevi'nde Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Vahdettin Özkan, masaları gezerek tek tek bayramlaştı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan burada yaptığı açıklamada, "Bayramlar; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Kurban Bayramı, bizlere millet olma şuuruna ermenin, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayatımıza hakim kılmanın önemini hatırlatır. Şüphesiz kestiğimiz kurbanlar da insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır. Bu müstesna günlerde; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kırgınlıkları geride bırakmak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramlar, aynı zamanda gönül köprüleri kurmak, birbirimize daha çok yaklaşmak ve toplumsal bağlarımızı güçlendirmek için önemli fırsatlardır. Bu vesileyle, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı; küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeli, kimsesizleri yalnız bırakmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; kurban ibadetlerimizin Allah katında makbul olmasını diliyor, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin, kahraman gazilerimizin, saygıdeğer Manisalı hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık ve mutlulukla nice bayramlar temenni ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da resmi bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

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