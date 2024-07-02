Manisa'da Sokak Hayvanları Komisyonu Çalışmalarına Başladı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde verilen önergeyle kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantıyla çalışmalarına başladı. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın oluşturulması, Manisa'da uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projesinin hayata geçirilmesi için karar alındı.

Sokak Hayvanları Komisyonu toplantısında, Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın oluşturulması, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projesinin hayata geçirilmesi ile uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıda siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve veteriner hekimler ile gönüllü hayvanseverlere Nurcan Zeyrek de eşlik etti.

Sokak Hayvanları Komisyonu üyeleri, Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirilecek merkez hakkında, hayvan hakları savunucularından görüş ve öneriler alındı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşlarının da önerileri dikkate alınarak, merkezin topluma fayda sağlayacak biçimde hizmete alınması yönünde fikir birliğine varıldı.

Komisyon Başkanı Doğan, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olmayan ilçelerde tesislerin kurulması, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyon sağlanması amacıyla çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Doğan, şu bilgileri verdi:

" Ferdi Zeyrek'in seçim programında da sunduğu en önemli konulardan biri, Sokak Hayvanları Komisyonu'nun kurulmasıydı. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın kurulması da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili genelgesinde bütün CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyelerine talimat olarak ulaştı. Burada sevindirici olan taraf, bu genelge yayınlanmadan önce de bu projelerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in seçim programında yer almış olmasıdır. Bugün de komisyon olarak 3 temel kararımız oldu. Birincisi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın kurulması. Bununla ilgili bütçenin ayrılması ve bu çerçevede kurulacak daire başkanlığının bütçesi ile de Vetbüs projesinin hayata geçirilmesi. Bir de uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması. Sokak Hayvanları Komisyonu'muzun sağlıklı sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Bunun en temel göstergesi de Ferdi Başkanımızın bu konuya çok duyarlı olması. Hatta şu anda Ferdi Başkanı temsilen eşi Nurcan Hanım'ın da burada bulunması bunun en önemli göstergesidir."