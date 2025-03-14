Manisa'da Yol Çalışmalarına Hız Verildi - Son Dakika
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Manisa'da Yol Çalışmalarına Hız Verildi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 600 bin metrekare parke taşı ve 700 kilometre sathi kaplama ile 60 kilometre sıcak asfalt çalışmaları yapmayı planlıyor. 2024 yılında da 170 kilometre sathi kaplama ve 24 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

14.03.2025 12:22  Güncelleme: 12:32
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Manisa'nın yollarında hummalı çalışma

Hedef 600 bin metrekare parke, 700 kilometre sathi 60 kilometre sıcak asfalt

MANİSA - Kent genelinde yurttaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Nisan ayı sonrasında, 168 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yaptı. 170 kilometre sathi kaplama, 24 bin metrekare de sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı için 600 bin metrekare kilitli parke taşı çalışmasını planladıklarını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, asfalt çalışmalarında ise 700 kilometre sathi kaplama, 60 kilometre de sıcak asfalt uygulaması yapılacağını belirtti.

Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kilitli parke taşı çalışmaları ile asfalt uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, mahallelerde çeşitli nedenlerle yapılan kazılarla bozulan yol kaplamalarına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol ağında da ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, gerçekleştirilen kilit parke çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Daire Başkanı Dilek Yeltin, "Nisan ayından itibaren 168 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmamız oldu. Bu çalışmalarımız altyapı kuruluşlarının çalışmasından sonra tamiratları ya da gelen talepler ve ihtiyaç duyulan yerler üzerine yapıldı" dedi.

"Bu yıl 600 bin metrekare kilit parke"

Bu yılın programını da anlatan Yeltin, "2025 yılı içerisinde de 600 bin metrekare kilitli parke taşı yapımını programa aldık. İhale sürecini başlattık. Bu yıl içinde 600 bin metrekare parke taşı döşeme işlemini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"700 kilometre sathi, 60 kilometre sıcak asfalt"

Asfalt çalışmalarına da değinen Dilek Yeltin, "Nisan ayından itibaren 2024 yılı içerisinde 170 kilometre sathi kaplama çalışmamız oldu. 24 bin metrekare de sıcak asfalt uygulamamızı gerçekleştirdik. Bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. 2025 yılı içerisinde ilçelerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan yerlerde ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol ağında, 700 kilometre sathi kaplama çalışmamız olacak. Aynı şekilde 60 kilometre de sıcak asfalt çalışmamız yapılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Yol Çalışmalarına Hız Verildi - Son Dakika

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