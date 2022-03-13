Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

13.03.2022 12:14
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımıMANİSA Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı.

Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

MANİSA Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı. Sanayi sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanya ile sanayi sitesi esnafları bir araya gelerek gıda malzemesi bağışında bulundu. Bir işyerinde muhafaza edilen gıda malzemeleri, Türk Kızılay Gönüllüleri ve sanayi esnaflarının desteği ile kolilere konulup, araçlara taşındı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sanayi sitesi esnaflarından olan ve bağış kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay, yaptığı açıklamada, Sanayi sitesi esnaflarının desteği ile 100 gıda kolisi hazırladıklarını belirterek, amaçlarının, iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu söyledi. Çay, "Küçük Sanayi sitesi esnaflarımıza bağış kampanyamız ile ilgili duyuru da bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız ve çevremizde bulunan dostlarımızın desteği ile bugün 100 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim ediyoruz. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. Hep birlikte hayırda yarışalım" dedi.

Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı
Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi 'kan bağışı' çağrısı Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi 'kan bağışı' çağrısı Yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı Yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

Yunusemre, Kızılay, Manisa, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement