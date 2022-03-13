Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika

Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

MANİSA Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı. Sanayi sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanya ile sanayi sitesi esnafları bir araya gelerek gıda malzemesi bağışında bulundu. Bir işyerinde muhafaza edilen gıda malzemeleri, Türk Kızılay Gönüllüleri ve sanayi esnaflarının desteği ile kolilere konulup, araçlara taşındı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sanayi sitesi esnaflarından olan ve bağış kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay, yaptığı açıklamada, Sanayi sitesi esnaflarının desteği ile 100 gıda kolisi hazırladıklarını belirterek, amaçlarının, iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu söyledi. Çay, "Küçük Sanayi sitesi esnaflarımıza bağış kampanyamız ile ilgili duyuru da bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız ve çevremizde bulunan dostlarımızın desteği ile bugün 100 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim ediyoruz. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. Hep birlikte hayırda yarışalım" dedi.