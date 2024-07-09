Manisa Gölmarmara'da Orman Yangını

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(MANİSA) – Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Gölmarmara ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde orman bölgesi makilik alanda yangın çıktı.

Saat 16.20'de çıkan yangına, ilk müdahale 16.28'de yapıldı.

Yangının söndürmek için Manisa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.