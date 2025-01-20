Manisa Projesiyle Veliler Sıralara Döndü

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Kula'da 'Manisa her yerde okuyor' projesiyle veliler sıralara geri döndü

MANİSA - Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Fatih Ortaokulu öğrencileri okudukları kitapları ailelerine de okutarak onlara sınav düzenledi. Çocukların sınav kaygısı konusunda ailelerin empati kurmasını amaçlayan etkinlikte, sınav süreci öğrenciler tarafından yürütüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula Fatih Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tamer Beşbaş'ın rehberliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte Fatih Ortaokulu öğrencileri okudukları kitabı ailelerine de okutarak onlara 15 soruluk bir sınav düzenledi. Çocukların sınav kaygısı konusunda ailelerin de empati kurmasını amaçlayan etkinlikte, sınav süreci öğrenciler tarafından yürütüldü. Ortaya çıkan samimi görüntüler, hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürdü. Etkinliğe katılan veliler, yıllardır ellerine kitap ve kalem almadıklarını belirterek, bu proje sayesinde öğrencilik yıllarına döndüklerini ve çocuklarını daha iyi anladıklarını ifade etti. Veliler, projenin hem eğitici hem de birleştirici yönü için teşekkürlerini iletti.

Bu anlamlı etkinlik, aileler ve çocuklar arasında güçlü bir bağ kurarken, kitap okumanın ve eğitimin her yaşta değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.