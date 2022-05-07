Mansur Yavaş, Haymana'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe gezileri kapsamında bu kez Haymana'da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Haymana'yı ziyaret ederek vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ilçe ziyareti sırasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yüksel Arslan, Meclis üyesi Ertan Işık, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya eşlik etti.

YAVAŞ'A YOĞUN İLGİ

Kırsal kalkınma alanında verilen hizmetleri anlattığı buluşmada muhtarların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not olan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 yılında göreve geldikten sonra bütün ilçeleri gezerek sorunları yerinde dinlemeye başladık. Araya pandemi girdi, çok şükür bitmek üzere bu nedenle ara vermiştik. Muhtarlar vasıtasıyla bize iletilenlerin birçoğunu yapmaya çalıştık ki bizden önce gerektiği hizmeti alamamış bugüne kadar. Bizim seçimlerden önce verdiğimiz en büyük söz şuydu: Ankara halkını, hemşehrilerimizi zengin etmek bütün gayemiz oydu. Tamamen Ankara'da üretimi artıracak şekilde elimizden ne geliyorsa desteklemeye devam ediyoruz. Gönlümüz daha fazlasını da istiyor yağışlar da iyi olursa inşallah bu senenin hasatını alın, onları da bize satın. Halk Ekmek buğdayı sizden alsın, hem Ankaralı ucuz ekmek yesin hem siz kazanın hem de sizi tüccara mahkum etmemiş olacağız."

Yavaş, Haymana ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında da şu bilgileri verdi:

"3 bin 700 haneye düzenli olarak yardım yapıyoruz. Başa kakmak değil bu. Biz geldiğimizde yardımları kesecekler diyorlardı ya. Şimdi çok daha insani şekilde, kapı kapı paket dağıtmadan Başkent Kart aracılığıyla alışveriş yapıyorlar. ASKİ olarak 133 kilometre içme suyu şebekesi yapmışız. 10 tane yeni su deposu yapılmış, 50 tane su deposunun tadilatı yapılmış, 17 tane de sondaj vurulmuş. 28 kilometre kanalizasyon döşenmiş ayrıca halen 41-42 km içme suyu şebeke hattı programda, 7 tane su deposu programda, 10 tane sondaj vurulacak. 5 mahallede de tekrar kanalizasyon yapılacak. Fen İşleri ise itfaiye hizmet binasını bitirmiş, bu ayın 25'inde açılıyor inşallah. Haymana Aile Yaşam Merkezi 23 Eylül 2022'de açılacak, ayrıca ilçe belediye başkanımızla görüştük bize arsa tesis etti, kesimhane de inşallah ihalesi yapılırsa ağustos ayında hizmete açılacak. Altyapı dışında 33 mahalleye yangın tankeri teslim edilmiş, 11 tane daha verilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın mazot, nohut, arpa, buğday gübre, mercimek arpa, teke, yem, suni tohumlama, mısır silajı desteklerinden 12 bin 264 çiftçi yararlandı. Yoğun asfalt dökmüşüz ilçede. Daha da yapacağız."

VATANDAŞ HİZMETLERDEN MEMNUN

Toplantıda söz alan ilçe muhtarları da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Özcan Kara (Haymana Dereköy Muhtarı): "Ankara'ya seçildiğiniz için gurur duyuyoruz. Sizin döneminizde başladı hizmetler. Ne isteğiniz olursa her türlü imkanı sağlayacağız."

-Şenal Keskin (Yenimahalle Muhtarı): "Sizlerin sayesinde inanılmaz hizmetler aldık. Bir vatandaşın sofrasına dokunmak ayrı bir şey. Her türlü desteğiniz muhteşem. Kesimhane için herkes size minnettar. Haymana'da kimsenin kaybedecek bir dakikası kalmadı."

-Hasan Cem Doğan (Sarıgöl Muhtarı): "Sayenizde tohum gördük, Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

ABB Başkanı Mansur Yavaş daha sonra Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, İbrahim Halil Oral ve Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ile altyapıdan üstyapıya kadar toplu açılış töreninin yapıldığı Alahacılı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Ercan Hamdemir, "Mahallemizin kaderi Büyükşehir seçimlerinde değişmiştir. Köylerin gerek altyapı sorunu, su sorunu, yol sorunlarına Büyükşehir Belediyesi sayesinde el atılmıştır. Haymanamıza, Ankara'ya hizmet yapılıyor. Hiçbir ayrım yapılmadan, çiftçilere hibe verilerek zor durumda olan çiftçilere hizmet sunulmuştur. Bırakılan eserlerin tarih boyunca anılması gerekiyor. Mansur Yavaş'ın ismi tarih boyunca anılacaktır. Şu ana kadar yapılan hizmetlerde bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sayın muhtarımızın söylediği gibi önemli olan geride güzel bir sada bırakmak. Çılgın projemiz yok, Ankara halkının boşa dökecek parası yok. Önceliğim aç ve açıkta kimseyi bırakmamak. Üretimi bırakan çiftçimizin tekrar üretmesi için desteklerimiz devam ediyor. Yoksulluk kader değildir, diyerek çocukların eğitimlerinden servis ve sınav ücretlerini ödeyerek okumalarını sağladık. Ankara'ya, ülkemize faydaları olsun diye. Ankara'nın ne kadar ihmal edilen ilçesi varsa hepsine el attık. Düğününüzde, cenazenizde hep beraber olacağız. Görevimizi bitirdikten sonra Ankara'nın 25 ilçesinde mührümüz olacak, kalpten kalbe yol gider. Ankara'nın çeşitli yerlerini gezerken bakıyoruz onların bakışlarındaki samimiyeti görüyorum. İnşallah kanımızın son damlasına kadar bu ilçelerin makus talihini bozmak için elimizden geleni yapmaya söz veriyorum."

Yavaş ayrıca Tepeköy Mahallesi Köy Konağı, Kerpiç Mahallesi, Cihanşah Mahallesi, Katrancı Mahallesi ve Büyükyağcı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlarla da bir araya geldi.