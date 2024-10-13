Maralfalfa'nın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Maralfalfa'nın İlk Hasadı Yapıldı

Bafra'da 30 dönüm alanda organik olarak yetiştirilen maralfalfa, hayvancılıkta önemli bir kaynak.

13.10.2024 00:29
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Maralfalfanın ilk hasadı yapıldı

Bir kez ekiliyor, 15 yıl boyunca 60 günde 3 metreye ulaşıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen ve boyu 60 günde 3 metreye ulaşan maralfalfa yem bitkisinin ilk hasadı yapıldı.

Ekimi yapıldıktan sonra bir haftada çıkmaya başlayan, 45 günde kardeşlenme yaparak uzayan maralfalfa kaba yem bitkisi, Bafra'da yetiştiriliyor. Sürmeli Mahallesi'nde 30 dönümde organik olarak yetiştirilerek bir ilk gerçekleştiren Ahmet Yüksel, çelikleme konusunda da üreticilere yardım edebiliyor.

İlk hasadı gerçekleştiren üretici Ahmet Yüksel, " Şu anda ektiğimiz maralfalfa, pakchonk 1 imparator cinsi. Ürünümüzün tarlada ekimi karık içi 70 santim, karık aralığı 70 santim olmak üzere 1 dekara 2 bin adet çelik ekimi yapılıyor. İlk ekimden sonra kısa bir zaman içerisinde hasadımız yapılıyor. İlk hasatta beklenti tonaj olarak yaklaşık 5-6 ton, ondan sonra ki her hasat 45 ila 50 gün aralıklarla devam edip, kardeşlenme sayısı çoğalacağı için 5-6 tonluk hasadımız 7-8 ton, üçüncü biçimde 10 tonlara, yıllık olarak 1 dekardan ortalama 50-60 ton beklentimiz var. İlk kez Karadeniz Bölgesinde 30 dekarlık bir ekim gerçekleştirdik. Hayvancılığımıza sıfır maliyetli kaba yem bitkisi için bu yüksek proteinli maralfalfa olmazsa olmazımızdır. Bafra Ovamızda yaklaşık 30 çiftçimiz kendi çeliklerini yetiştirmek üzere çelikhanelerini kurdular. Birim fiyatını ben 10 liradan verdim. Maralfalfa çeliği satışı yapanlar 20-25 lira arasında bu çeliği satıyor. Ben 2025 yılında da 10 liradan devam edeceğim" dedi.

Ürünün Bafra ve besiciler üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Örnek çiftçilerin var olması sevindirici. Çiftçinin bunu kullanmasını tavsiye ediyorum. 2-3 ay içinde bu ürünün katkıları anlaşılır. Beside ve sütte hangisinin daha verimli olduğu o zaman geniş kapsamlı konuşulur. Hocalarımız ve çiftçilerin gerçekleştireceği bir söyleşinin de verimli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Maralfalfanın Bafra'da yetiştirilen 4. doğal yem bitkisi olduğuna dikkat çeken Süleyman Özata ise, "2010 yılında başlayan macera organik köyü başlangıcımızla beraber çevreye uyumlu, toprağa uyumlu, havaya uyumlu ürünlere gidiyoruz. Sürmeli'de Bafra'da Orta Karadeniz'de 4. Organik ürün, maralfalfa. Bu maralfalfa çok yıllık bir bitki olup büyük baş hayvanlarda kaba yemde çok faydasının olduğuna inandığımız bitki. İlk hasadını bugün yapıyoruz. İnanıyorum ki sütte, ette ve büyük-küçükbaş hayvan yetiştirmede tarımsal alanda çok büyük katkısı olacak. Bizler buna inandık, inandığımızı ispat için varız. Şu anda ilk biçimde güzel bir randıman aldık. İkinci, üçüncü biçimi de yapacağız. İlk bakımından sonraki hizmeti çok önemli. 50 günden sonra rahat bir biçim olacak. Senede 3 defa biçeceğiz ve mısıra alternatif, ota alternatif, yeme alternatif bir şey olacak. Biz ette, sütte sıfır maliyet diyoruz. O sıfır maliyet için Sürmeli'de başlattığımız bu ürünü yetiştirmeye kararlıyız. Türkiye'nin besiciliğinin kurtuluşu maralfalfada diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maralfalfa'nın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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