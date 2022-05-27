Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz - Son Dakika
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Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz

27.05.2022 19:21

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Mardin'de pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Şahin’e yaşadıkları sorunları anlatırken “Şu eriği ben halden 7 liraya aldım. Suriyeli getiriyor, sabahtan başlıyor 7 buçuğa satmaya. 50 kuruşunu cebine koyacak. Bizim memleketimizde adam maaşa bağlı, biz ise nerdeyse açlıktan öleceğiz. İşlerimiz hiç güzel değil, kazanmıyoruz” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Mardin'de pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Şahin'e yaşadıkları sorunları anlatırken "Şu eriği ben halden 7 liraya aldım. Suriyeli getiriyor, sabahtan başlıyor 7 buçuğa satmaya. 50 kuruşunu cebine koyacak. Bizim memleketimizde adam maaşa bağlı, biz ise nerdeyse açlıktan öleceğiz. İşlerimiz hiç güzel değil, kazanmıyoruz" dedi.

Suzan Şahin, Mardin'de bir pazar yerini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla dertleşti. Bir esnaf, Suriyelilerden yakınarak şunları söyledi:

"SURİYELİLER BİZİM MEMLEKETİMİZDE MAAŞA BAĞLI, BİZ İSE NERDEYSE AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ"

"Suriyeliler zaten maaşa bağlı. Maaşını alıyor, hala gidiyor komisyoncunun malını alıyor, getiriyor buraya. Şu eriği ben halden 7 liraya aldım. Suriyeli getiriyor, sabahtan başlıyor 7 buçuğa satmaya. 50 kuruşunu cebine koyacak. Bizim memleketimizde adam maaşa bağlı, biz ise nerdeyse açlıktan öleceğiz. İşlerimiz hiç güzel değil, kazanmıyoruz. Burada Suriyelileri başımıza bela etmişsiniz, ondan sonra gelmişsiniz, 'Türkiye ekonomisi uçuyor'.

"EV KİRA DEĞİL AMA AHIR"

Benim evime su sızıyor, kimse gelip bakmıyor. Benim hala çocuğum yok, benle eşim tekiz. Bir tane milletvekili -HDP'li, CHP'li, MHP'li AKP'li ve DEVA Partili- hangi partiden olursa fark etmez, bir milletvekili eşiyle gelsin, bir gece evimde kalsın, bakalım rutubetten kalabiliyorlarsa ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ev kira değil ama ahırdır. Her yerle konuştum, 'Bak su doluyor diyorum'. Belediye başkanına söyledim, savcılığa bile demişim. Ana hat suyu patlamış Mardin'de, sabah kalktım evimin içi su dolmuş. 'Evimin haline bakın, su inmiş' diyorum, adam bana diyor 'Kaç tane halın gitmişse gel sana parasını vereyim'. Sen neyin derdindesin kardeşim, ben halının derdine mi düştüm? Benim evimi su götürüyor, siz gelip suyumuzu yapmıyorsunuz."

Bunun üzerine Suzan Şahin, AKP Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel'in danışmanını aradı ve vatandaşın sorununu çözmesini talep etti. Şahin, "Mardin'deyim, memleketinizde, yeni geldim. Şeyhmus kardeşime söyle, 'Suzan Hanım var, memleketinize gelmiş'. Memleketli dertleniyor. Diyorlar ki 'Bu iktidar milletvekilleri nerede?' Ben de diyorum ki 'Bir Şeyhmus kardeşim var, bir nazım ona geçer, sorununuzu söyleyeyim, çöz diyeyim" diye konuştu.

Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz
Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz
Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz
Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardinli Pazar Esnafı: Suriyeliler Bizim Memleketimizde Maaşa Bağlı, Biz İse Nerdeyse Açlıktan Öleceğiz - Son Dakika
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