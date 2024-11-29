Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi

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Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç,kuruyan Marmara Gölü'nü tarımsal faaliyetlere açan protokolün mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek, "Mahkeme Marmara Gölü'nün tarımsal alan protokolü ile ilgili konuyu iptal etti. Mahkeme 'Burası tarımsal alan değildir, tarım için kullanılamaz. Burası bir göldür, buradan geçinen balıkçı var, burası sulama yeridir' diye bir karar aldı" dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç,kuruyanMarmara Gölü'nü tarımsal faaliyetlere açan protokolün Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyledi. Yalvaç şunları söyledi:

"Manisa Salihli'de göründüğü gibi şu anda Marmara Gölü'nün yanındayız. Salihli Ziraat Odası olarak çiftçiler için çok önemli olan bu göl için 2020 yılında buradaydık. Bu gölün en derin yeri 40- 50 santimdi. 6 ay sonra bir daha geldiğimizde 30 santim, 2021 yılında 20 santim, 10 santim derken bu göl kurudu gitti. 95 bin 500 dekar araziye sahip olan Marmara Gölü, 250- 300 tane balıkçıya ait olan kooperatifte balıkçılıkla geçinen arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz vardı. Manyas Gölü'nden sonra en büyük kuş cenneti, 400- 500 tane kuşun geldiği yer olarak bilinirdi. ve en önemlisi de etrafındaki tarım alanlarını bu gölün etkilediği 20-30 tane köyümüz zeytinini, pamuğunu, mısırını her türlü ürününü buradan suluyordu.

Biz 2020- 2021 yılında kış ayında Bozdağ'dan, Ahmetli ilçesine akan Malt dere gibi Alaşehir Çayı, Gümüş Çayı, Sart Çayı gibi birçok çayın, derenin buz gibi tertemiz kar sularının Ahmetli'de bulunan regülatöre akıtılıp geldikten sonra, oradan biriken suyun Kendirli'deki karayoluyla bu göle suyun basılmasını önerdik. Bu gölü kurtaralım, bu göl bize lazım, çiftçimize lazım, sulamamıza lazım, balıkçımıza lazım, doğanın dengesine lazım diye. Çok mücadeleler verdik.

Şimdi sevindirici bir haber aldık. Bu konuda müjde gibi bir haber aldık. Mutluyuz. Mahkeme karar verdi. Mahkeme Marmara Gölü'nün tarımsal alan protokolü ile ilgili konuyu iptal etti. 'Burası tarımsal alan değildir, tarım için kullanılamaz. Burası bir göldür, buradan geçinen balıkçı var, burası sulama yeridir' diye bir karar aldı. Bu haber bize müjde gibi geldi. En yakın zamanda, yağmurlar sayesinde kum çayın buraya dökülmesi, diğer etkenlerle devletimiz, kurumlarımız, tüm STK'larla hep beraber el ele vererek bu gölün canlanması için çaba göstereceğiz."