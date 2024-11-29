Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi

Geniş Video İzle

Mahkeme, Marmara Gölü'nün tarımsal faaliyetlere açılmasını engelledi. Göl, sulama ve balıkçılık için önemli.

29.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç,kuruyan Marmara Gölü'nü tarımsal faaliyetlere açan protokolün mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek,  "Mahkeme Marmara Gölü'nün tarımsal alan protokolü ile ilgili konuyu iptal etti. Mahkeme 'Burası tarımsal alan değildir, tarım için kullanılamaz. Burası bir göldür, buradan geçinen balıkçı var, burası sulama yeridir' diye bir karar aldı" dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç,kuruyanMarmara Gölü'nü tarımsal faaliyetlere açan protokolün Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyledi. Yalvaç şunları söyledi:

"Manisa Salihli'de göründüğü gibi şu anda Marmara Gölü'nün yanındayız. Salihli Ziraat Odası olarak çiftçiler için çok önemli olan bu göl için 2020 yılında buradaydık. Bu gölün en derin yeri 40- 50 santimdi. 6 ay sonra bir daha geldiğimizde 30 santim, 2021 yılında 20 santim, 10 santim derken bu göl kurudu gitti. 95 bin 500 dekar araziye sahip olan Marmara Gölü, 250- 300 tane balıkçıya ait olan kooperatifte balıkçılıkla geçinen arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz vardı. Manyas Gölü'nden sonra en büyük kuş cenneti, 400- 500 tane kuşun geldiği yer olarak bilinirdi. ve en önemlisi de etrafındaki tarım alanlarını bu gölün etkilediği 20-30 tane köyümüz zeytinini, pamuğunu, mısırını her türlü ürününü buradan suluyordu.

Biz 2020- 2021 yılında kış ayında Bozdağ'dan, Ahmetli ilçesine akan Malt dere gibi Alaşehir Çayı, Gümüş Çayı, Sart Çayı gibi birçok çayın, derenin buz gibi tertemiz kar sularının Ahmetli'de bulunan regülatöre akıtılıp geldikten sonra, oradan biriken suyun Kendirli'deki karayoluyla bu göle suyun basılmasını önerdik. Bu gölü kurtaralım, bu göl bize lazım, çiftçimize lazım, sulamamıza lazım, balıkçımıza lazım, doğanın dengesine lazım diye. Çok mücadeleler verdik.

Şimdi sevindirici bir haber aldık. Bu konuda müjde gibi bir haber aldık. Mutluyuz. Mahkeme karar verdi. Mahkeme Marmara Gölü'nün tarımsal alan protokolü ile ilgili konuyu iptal etti. 'Burası tarımsal alan değildir, tarım için kullanılamaz. Burası bir göldür, buradan geçinen balıkçı var, burası sulama yeridir' diye bir karar aldı. Bu haber bize müjde gibi geldi. En yakın zamanda, yağmurlar sayesinde kum çayın buraya dökülmesi, diğer etkenlerle devletimiz, kurumlarımız, tüm STK'larla hep beraber el ele vererek bu gölün canlanması için çaba göstereceğiz."

Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Marmara Gölü, Balıkçılık, Ekonomi, Mahkeme, Manisa, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara Gölü Protokolü İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.