Marmaris açıklarında 4.7 şiddetinde deprem - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 4.7 şiddetinde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde saat 22.19'da gerçekleşti. Deprem, Muğla merkez, Datça ve Marmaris gibi bölgelerde hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

12.06.2024 22:58
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Marmaris açıklarında 4.7 şiddetinde deprem

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 22.19'da Marmaris'in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris açıklarında 4.7 şiddetinde deprem - Son Dakika

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