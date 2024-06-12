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Marmaris açıklarında 4.7 şiddetinde deprem

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 22.19'da Marmaris'in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.