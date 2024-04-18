Marmaris Belediyesi Ketenci Deresi\'nde Temizlik Çalışması Yaptı

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Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekibi Ketenci Deresi'nde meydana gelen çamurları ve atılan çöpleri temizlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle dereler başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında kapsamlı temizlik çalışmasına başlandı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonu öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ekipleriyle birlikte derelerde temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların ilk adresi Marmaris kent merkezinde yer alan Ketenci Deresi oldu. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışma kapsamında vinç yardımıyla dere içine araç indirildi. Özel ekipmanlı bir kepçe ve bir traktör, merkezden geçen dere yatağının içinde yağışların azalmasıyla birlikte biriken yosun ve balçık gibi oluşumları temizledi. Akıntıyla gelen miller de araçlarla belli noktalara toplanarak kepçe yardımıyla bertaraf edildi.

Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, özellikle dere temizliği çalışmalarında MUSKİ ekipleriyle koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek temizliğe ilişkin şunları söyledi: "Sezon öncesi çalışmalarımıza hız verdik. Yat limanı bölgesinden başlayarak tüm dere yatakları, yürüyüş yolları, plajlar ve bisiklet yollarında kapsamlı bir çalışma başlattık. Bugün de MUSKİ'yle birlikte Ketenci Deresi'ni temizliyoruz. Böylece koku, kötü görüntü ve sivrisinek oluşumunun önüne geçiyoruz." - MUĞLA