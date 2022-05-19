Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu

19.05.2022 14:44

Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resim sergisi açıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali’nin ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda renkli gösteriler sahnelendi.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resim sergisi açıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'nin ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda renkli gösteriler sahnelendi.

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti. Kutlamaların merkezi haline gelen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir resim sergisi açıldı. Ressam Günseli Top öğrencisi olan genç ressamlar sergisinde özellikle Atatürk portreleri büyük ilgi gördü.

"MARMARİS HALK DANSLARI FESTİVALİ"

Akşam düzenlenen etkinliklerde ise 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali kapsamındaki gösteriler devam etti. Marmaris, Türkiye ve farklı ülkelerden dans gruplarının sahne aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BAYRAMIMIZI KUTLUYOR, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Etkinliği izleyen Marmaris Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı da sahneye çıkarak, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın selamlarını ve sevgilerini ileten Yaylalı, "Cumhuriyetin kalesi Marmaris olarak bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız. Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Yaylalı, tüm gruplara katılımları için teşekkür ederek organizasyonu düzenleyen Selçuk Yıldız'a çiçek takdim etti. Dans gösterilerinin ardından Ozband grubu sahne aldı. Bayram coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.

Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu
Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu
Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu
Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu
YORUMLAR
500
Marmaris'te 19 Mayıs kutlamaları başladı Marmaris'te 19 Mayıs kutlamaları başladı Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz' Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz'
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement