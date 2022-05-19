Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resim sergisi açıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'nin ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda renkli gösteriler sahnelendi.

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti. Kutlamaların merkezi haline gelen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir resim sergisi açıldı. Ressam Günseli Top öğrencisi olan genç ressamlar sergisinde özellikle Atatürk portreleri büyük ilgi gördü.

"MARMARİS HALK DANSLARI FESTİVALİ"

Akşam düzenlenen etkinliklerde ise 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali kapsamındaki gösteriler devam etti. Marmaris, Türkiye ve farklı ülkelerden dans gruplarının sahne aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BAYRAMIMIZI KUTLUYOR, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Etkinliği izleyen Marmaris Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı da sahneye çıkarak, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın selamlarını ve sevgilerini ileten Yaylalı, "Cumhuriyetin kalesi Marmaris olarak bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız. Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Yaylalı, tüm gruplara katılımları için teşekkür ederek organizasyonu düzenleyen Selçuk Yıldız'a çiçek takdim etti. Dans gösterilerinin ardından Ozband grubu sahne aldı. Bayram coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.