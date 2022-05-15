Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak

15.05.2022 10:00
Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak

Marmaris Belediyesi tarafından binlerce taştan oluşan Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının mozaiği yapılıyor.

Marmaris Belediyesi tarafından binlerce taştan oluşan Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının mozaiği yapılıyor. Dev mozaik heykelin açılışı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mozaik sanatçısı Hülya Kılıç'ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla binlerce taştan Atatürk mozaiğinin yapımına bugün 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda başlandı. Yapımı 4 gün sürecek olan heykel daha sonra İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın girişine yerleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde heykelin açılışı da gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde yapılacak olan mozaik heykele taş koyan isimlerden oldu. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının mozaiğinin yapıldığı alanda düzenlenen törene Marmarisliler de büyük ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, "Bir taş da sen koy Marmaris" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin örnek alınacağına emin olduğunu belirterek Marmaris olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

3-4 aydır fizibilite çalışması süren çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Cumhuriyetin kalesi Marmaris'te fark oluşturacak, Marmaris'e değer katacak bu çalışma hepimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Hepimizin sevgisini ve emeğini yansıtacak heykelin yapımına katkı sunmak için sizleri de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na bekliyoruz" dedi. Heykelin yapımı 4 gün devam edecek, açılışı ise 19 Mayıs'ta yapılacak. - MUĞLA

Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak
Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak
Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak
Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak
Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak

YORUMLAR
500
'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' 'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:17:02. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te 19 Mayıs'ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement