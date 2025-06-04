Marmaris'te Bayram Güvenliği Artırıldı

Marmaris bayrama hazır: Güvenlik önlemleri en üst seviyede

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan toplantıda Kurban Bayramı süresince ele alınacak tedbirler görüşüldü.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kaymakamlık binasında yapılan güvenlik ve asayiş toplantısına Marmaris İlçe Müdürü Samed Seyhan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı adına merkez karakol komutanı Jandarma ÜstTeğmen Fehmi Kral, Güney Ege Sahil Güvenlik komutanlığı adına TCSG 310 bot komutanı Üsteğmen Çağrı Çanakçi, katılım sağlayarak ilçede alınan güvenlik önlemleri ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te hem yaz sezonun başlaması hem de 4 günlük bayram tatilinin öncesi ilçedeki güvenlik önlemleri hem karada hem de denizde alınan güvenlik tedbirleri planlaması yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kolluk kuvvetleri amirleriyle birlikte asayiş toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Planlamalarımızı yeniden gözden geçirdik. 496 kolluk personeli, 38 devriye ekibi ve 12 Sahil Güvenlik botuyla görevimizin başındayız" diyerek, Marmaris'in huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, bayram süresince bu güvenli ortamı sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

"Trafik ve deniz güvenliğine özel denetim"

Bayram tatilinde yoğunluk yaşanacağı öngörülen karayollarında, şehir girişinden itibaren kontrol noktaları ve ilçe genelinde, Drone destekli trafik denetimleri, devriye araçları ve mobil ekiplerle karayolu güvenliği sağlanacağı belirtilirken deniz trafiğine de dikkat çeken Kaymakam Kaya, "Sahil Güvenlik ekiplerimiz, Marmaris'in tüm koylarında görevde olacak. Deniz güvenliği açısından da gerekli tüm tedbirler alındı" dedi.

Kaymakam Kaya 'Orman yangınlarına karşı duyarlı olalım'

Yangın sezonuna girilmesiyle birlikte, Orman İşletme Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve Milli Park yetkilileri de sahada görev yapacak. Özellikle ateş yakılması ve mangal gibi faaliyetler konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Kaymakam Kaya, "Geri dönüşü olmayan hatalardan kaçınmak için herkesin duyarlı davranmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve misafirlerin, karşılaştıkları herhangi bir sorunda doğrudan müdahale etmek yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ifade eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eğlence mekanları, kırsal alanlar ve turistik bölgelerdeki tüm hazırlıkların tamamlandığı belirterek, "Tüm vatandaşlarımız ve misafirlerimiz, alınan bu tedbirleri sahada açık bir şekilde görecek" dedi.