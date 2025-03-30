Marmaris'te Bayram Trafik Denetimi - Son Dakika
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Marmaris'te Bayram Trafik Denetimi

Marmaris\'te Bayram Trafik Denetimi

Marmaris'te trafik ekipleri, bayram dönemi için sürücüleri denetleyip bilgilendirdi.

30.03.2025 16:55
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IHAAW164214-GEN/30-03-2025

- Sürücüler hem denetlendi hem bilgilendirildi

- Marmaris'te trafik ekiplerinden bayram denetimi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı tedbirleri artıran Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sürücüleri denetleyen ekipler, ayrıca emniyet kemerinin önemi başta olmak üzere hız kurallarına uyulması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında hatırlatma yaptı. Güvenli trafik algısının oluşması hedefiyle yapılan denetimlede sürücü ve yolculara, 'yolun sonu bayram olsun' mottosuyla trafik kurallarını hatırlatan 2 bin el broşürü dağıtıldı. Trafik kurallarına uyulmasının hayat kurtardığına dikkat çekilen kontrollerde trafik ekipleri ayrıca vatandaşların bayramını kutladı. Denetimlerin bayram boyunca aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

(UE-Y)

30.03.2025 16: 43: 28 TSI

NNNN - AYDIN

Kaynak: İHA

Marmaris, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Bayram Trafik Denetimi - Son Dakika

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