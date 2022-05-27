Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor

27.05.2022 21:50

Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyorMUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz gecelerinin disko eğlenceleri tam gaz devam ediyor.

Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz gecelerinin disko eğlenceleri tam gaz devam ediyor. Gece 01.00'da sona eren müzik yayın saatine kadar eğlenen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Türkiye'de ilk ve tek olan 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko bulunan Barlar Sokağı'ndaki bar ve gece kulüpleri oldu.

Barlar Sokağı'nda bulunan ClupAreena'da yaz eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Brezilyalı dansçıların görsel şölen yaşattığı gece kulübünde ünlü DJ ve şarkıcıların konser programları yaz sonuna kadar sürecek. İşletmeci Kamil Issı, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da ünlü isimleri ağırlamaya, Marmarislileri ve Marmaris'e tatile gelenleri eğlendirmeye devam ediyoruz. Yaz sonuna kadar bir çok sürpriz isimler daha ağırlayacağız" diyerek, vatandaşları Cuma akşamı ünlü rap grubu Canbay&Walker grubunun konserine davet etti.

Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
YORUMLAR
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Ne İstanbul'a gitti ne de otobüs kullandı ama ceza yedi Ne İstanbul'a gitti ne de otobüs kullandı ama ceza yedi Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Kaynak: İHA

Marmaris, Türkiye, Müzik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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