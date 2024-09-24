Marmaris'te Sonbahar Turizmi - Son Dakika
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Marmaris'te Sonbahar Turizmi

Marmaris\'te Sonbahar Turizmi

Okulların açılmasıyla Marmaris plajları yabancı turistlere kaldı, deniz keyfi sürüyor.

24.09.2024 16:07
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Okulların açılması ve yaz mevsiminin sona erip sonbaharın gelmesiyle Muğla'nın Marmaris plajları yabancı turistlere kaldı. Turizm sezonunun hala devam ettiği ilçede bazı turistler tatil için en çok bu mevsimi sevdiklerini belirtti.

Eylül ayının son haftasında bile hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstünde seyrettiği Marmaris'te deniz keyfi devam ediyor. Su sıcaklığının 21 derece olduğu belirtilen Marmaris'te okulların açılması ile birlikte plajlar, yabancı turistlere ve ilçe yaşayanlarına kaldı. Halk plajlarının ve otellerin önlerindeki plajların hala dolu olması hem esnaf hem de otelciler tarafından olumlu karşılanırken tatile gelen turistler de kendi ülkelerinde bu mevsimde yağmurların başladığını ve bu havanın en sevdikleri hava olduğunu ifade ederek Türkiye'den vazgeçemediklerini söylediler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Sonbahar Turizmi - Son Dakika

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