Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

14.04.2022 12:41
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği fırın denetimine Ramazan ayında da devam ediyor.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği fırın denetimine Ramazan ayında da devam ediyor. Bir ekip unlu mamul üreten yerleri denetlerken başka bir ekip de ticarethanelerde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 'güvenli gıda, güvenli Marmaris' sloganıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerine Ramazan ayında da devam ediyor. Bu çerçevede Marmaris merkez ve İçmeler'de 17 adet fırın kontrol edildi. Rutin olarak yapılan denetimlerde ekipler fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları, baca temizliğinin yanı sıra ruhsat ve vergi levhası ile ilgili kontroller yaptı. Denetleme neticesinde 4 fırına genel hijyen şartları, 2 fırına da fiyat tarifesi olmadığı için idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. Diğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Öte yandan bir başka ekip de ticarethanelerde ruhsat denetiminde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, "Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'ın talimatıyla denetimlerimize rutin olarak devam ediyoruz. Denetimlerde bu kez 17 fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletme kontrol edildi. Gramaj, fiyat tarifesi, hijyen kurallarına uyup uymadıkları da denetlendi. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçmek için yaptığımız ruhsat denetimlerinde de ticarethaneleri ziyaret ettik. Burada bir sıkıntıya rastlanmadı" diye konuşarak denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

YORUMLAR
500
Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İçmeler, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:34 Eşine ve kızına şiddet uygulayan adamı bıçaklamıştı! İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:51:50. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement