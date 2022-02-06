Üye Girişi
MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması - Son Dakika

MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması

06.02.2022 15:51
MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde mevcut kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başladığı yenileme çalışmasında son aşamaya gelindi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde mevcut kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başladığı yenileme çalışmasında son aşamaya gelindi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye ve Karaali Mahallesi arasından geçen mevcut kollektör hattını sağlıklaştırmak ve uygun bir şekilde deplase edilmesini sağlamak için başladığı yenileme işinde son aşamalara gelindi. Muradiye ve Karaali Mahallesi arasında yatay delgi işi ile çelik boru içerisinden geçirilerek hat sayesinde daha sağlıklı bir yapıya imza atıldı. Çalışmayı Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de, çalışmayı teknik personeli ile birlikte yerinde inceledi.

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, "Sağlıklı altyapılar inşa etmek için ilimiz genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin adeta kılcal damarı durumunda bulunan altyapılarımızı sağlıklı bir şekilde işletmek en büyük görevimiz. Yıllar önce döşenen ekonomik ömrünü doldurmuş kollektör hattını yenilememiz ve yeni yapılaşma nedeniyle güzergahını da değiştirmemiz gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün daha yaşanabilir bir Manisa hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması
MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması

YORUMLAR
500

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: MASKİ'den Muradiye'de altyapı çalışması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement