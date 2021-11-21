MASKİ'den olası su kesintilerine önlem - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinde 11 farklı noktaya yerleştireceği jeneratörler sayesinde elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 11 farklı noktaya jeneratörler yerleştirilecek. Bu sayede ilçe merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Jeneratörlerin yerleştirilmesi için çalışmalara başlayan MASKİ ekipleri, 11 farklı noktada kaide betonu ve 6 farklı noktada bina imalatına başladı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Turgutlu ilçe merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için harekete geçtiklerini belirten Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, "Jeneratörleri yerleştirmek için ekiplerimiz 11 noktada kaide betonu ve 6 noktada muhafaza binası inşaatına başladı. İçme suyu sondajları ve terfi merkezlerine yerleştireceğimiz jeneratörler elektrik kesintisi halinde devreye girerek ilçe merkezine sağlanan içme suyunda herhangi bir kesinti olmayacaktır" diye konuştu. - MANİSA