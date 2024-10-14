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Matematik dehası bakkal

Matematik dehası bakkal

59 yaşındaki Mehmet Saltık, hesap makinesi olmadan müşterilerin hesaplarını saniyesinde yapıyor.

14.10.2024 10:46
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Konya'da 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından fark edilen kafasından yaptığı matematik hesaplarına yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. İşlettiği bakkala gelen müşterilerinin aldığı ürünleri ve kaç gün, dakika ve saniyedir hayatta olduğunu saniyeler içinde hesaplayan Saltık, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durup sürekli çalışma tavsiyesinde bulundu.

Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 5 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokulda öğretmeni tarafından fark edildiği matematik hesaplama yeteneği ile ilkokul arkadaşlarına ders vermeye başladı. Saltık, daha sonra 1975 yılında babasının bakkalında çalışmaya başladı. Daha sonra müşterilerin hesabını hesap makinası olmadan yapmaya başlayan Saltık'ın gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesap etmesi ise müşterilerden takdir görüyor.

"Kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti"

İlkokul döneminde arkadaşlarına ders verdiğini anlatan Mehmet Saltık, "İlkokul dönemlerinde kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti. Üçüncü ve beşinci sınıfı aynı öğretmende okudum. Öğretmenim babama gelmiş, 'Aman İsmail abi, Mehmet'i boşa götürmeyelim okutalım' demiş. O zaman da 1975 döneminde terör, sağ sol davası vardı, korktum. Babamın bakkala bir girdim, 50 yıldır bu bakkalda devam ediyorum. İkinci, üçüncü sınıfta öğretmen bana öğrenci arkadaşları verirdi, ben de bu 5-6 kişilik gruplara ders çalıştırırdım. Bir anımı anlatayım; dükkandayken 20-25 kalem ürün alan fabrikatörün birisine aldıklarının fiyatını saniyesinde söyledim. O da bana 'Oğlum sen burada kendini çürütme, çarşıya in kendini geliştir' dedi ama çocukluk işte durgunluk da vardı haliyle bir hamle yapamadım. Burada devam ediyoruz, ömrümüz burada geçti" dedi.

"Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum"

Gelen müşterilerin yaşlarından kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu hesaplayan Mehmet Saltık, "Birincisi Allah vergisi, ben hesap makinesi kullanmıyorum, beyin devamlı canlı duruyor. Her şeyden önce Allah vergisi kök var. Örnek veriyorum, 29 yaşındaki bir kişi, 254 bin 40 saat, 10 bin 585 gündür hayatta. Allah'ım uzun ömürler versin. Bu şekilde anında hesap ettiğim bir şey. Allah'ım vermiş çok şükür. Gençlerimize telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum, gençlerimize kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. En güzel şekilde sağlıklı, sıhhatli yaşamalarını isterim gençlerimizin" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Seyit Öztürk, "Mehmet benim arkadaşım olur, çocukluğundan beri tanırım. Doğru hesaplama özelliği her babayiğidin harcı değil. Böyle bir zeka var. Bu yaşına göre maşallah iyi" dedi.

İş yerine alışverişe gelen Mehmet Biter, "Ben de hesap yapmayı parayı bilmem. Ben de giderim odun bilirim, benim mesleğim de o olduğu için, baktım mı anlarım. Mehmet kardeşimizin de işi üzerine maşallah fazlasıyla hesaplamayı yapıyor, bu işin erbabı" ifadelerini kullandı.

Doğum gününden itibaren yaşadığı günü hesaplatan İbrahim Büyüksayar ise, "Yirmi seneye yakın komşuluk yaparız. Bu özelliğini biliriz tebrik ederiz hep kendisini. Hiç hesap makinesi kullanmaz. Sürekli çalışır" diye konuştu. Büyüksayar'ın doğum tarihini söylemesi üzerine Mehmet Saltık, "51 yaşında, 446 bin 760 saattir, 26 milyon 805 bin 600 dakikadır hayatta. Allah'ımızın uzun ömürler versin inşallah" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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