Matematik Olimpiyatları\'nda Kuşadası Birinci Oldu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Biruni Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydın Liseler Arası Matematik Olimpiyatları'nda Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri gösterdikleri üstün performansla il birinciliğini kazandı.

Aydın'da öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak ve matematik alanındaki yeteneklerini ortaya koymak amacıyla Liseler Arası Matematik Olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'ni temsilen yarışmaya katılan Hüseyin Arda Altaş, Fevzi Barış Sarı ve Ozan Demirelöz'den oluşan ekip, ilçelerini temsil eden diğer tüm okullar arasında birinci olmayı başardı. Öğrencilerin bu başarısı hem okullarını hem de ilçelerini gururlandırırken, ödülleri ve plaketleri takdim edildi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN