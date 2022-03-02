"Mavi Kadın", mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Mavi Kadın", mezarı başında anıldı

02.03.2022 13:29
"Mavi Kadın", mezarı başında anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Mavi Kadın" olarak bilinen çevreci Saynur Gelendost, ölümünün 19. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Mavi Kadın" olarak bilinen çevreci Saynur Gelendost, ölümünün 19. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bodrum'da verdiği çevre mücadeleleri ile tanınan, geçirdiği rahatsızlık nedeni ile 2003 yılında hayatını kaybeden rölyef sanatçısı Saynur Gelendost, ilçeye bağlı Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. "Savaşa Hayır" dövizinin açıldığı anma törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, torunu Can Gelendost ve çevreciler katıldı. Anma töreninde konuşan Çevreci Reşat Uygun, "Saynur'u unutturmamak için bu mezar başı anmalarını devam ettiriyoruz. Çünkü Saynur sadece bir çevre hareketi önderi, sadece bir çevre eylemcisi değil aynı zamanda bir barış kadınıydı. Türk - Yunan Dostluk Derneği için yaptığı mücadeleler, Türk - Yunan çocukları ile yaptığı eylemler hala akıldadır. Bodrum'da Barış Yolu projesi başlatmıştı. Göltürkbükü'nde ekolojik barış köyü oluşturma hayalleri vardı. Böyle bir savaş koşullarında, Dünya'nın yaşadığı olumsuzluklar içinde onu bu barışı tarafı ile de gündeme getirmek, anmak istedik. O yüzden 'Savaşa Hayır' diyerek Saynur'un ruhu üzerinden mesaj vermek istiyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Gelendost'un ölümüne eylemler yaptığını dile getirerek "Bugün onun anısını yaşatıyoruz. Bu yaz orman yangınlarında çok büyük acılar yaşadık. Saynur'un attığı tohumlarla bunların tekrar yeşermesi için Bodrum Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Saynur Gelendost'un torunu Can Gelendost da "Benim için onu görmeye gitmek demek ya bir ormanda vadide bir ağacı korumak ya da bir termik santralin önünde eylem yapmak anlamında geliyordu. O zamanlarda bu benim için çok keyifliydi. Çok özeldi" dedi. - MUĞLA

Mavi Kadın , mezarı başında anıldı
Mavi Kadın , mezarı başında anıldı
Mavi Kadın , mezarı başında anıldı
Mavi Kadın , mezarı başında anıldı
Mavi Kadın , mezarı başında anıldı

YORUMLAR
500

Bodrum, Muğla, Yunan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Mavi Kadın', mezarı başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:12 ABD'li kanal CBS News İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösterdi! Gelen tepkiler sonrası özür diledi
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:39:56. #1.13#
SON DAKİKA: "Mavi Kadın", mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement