Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele - Son Dakika
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Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele

14.05.2022 10:48

Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinin arasında bulunan yüksek kesimdeki köy yollunda 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırdı.

Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinin arasında bulunan yüksek kesimdeki köy yollunda 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırdı.

Ülkenin birçok yerinde hava sıcaklığı normalin üstünde seyrederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kıştan kalma günler yaşanıyor. Yüksekova ile Şemdinli arasındaki yüksek kesimlerindeki köy yolunda kış aylarında yağan yoğun kar ve Mayıs ayına rağmen yüksekliği iş makinesinin boyunu buluyor. Yolun açılması için Karayolları Yüksekova 117. Şubesine bağlı ekipleri çalışma başlatarak, 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele
Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele
Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele
Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele - Son Dakika


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