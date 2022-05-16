McDonald's Rusya'dan çekilme kararı aldı! Şubelerini satışa çıkardı - Son Dakika
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McDonald's Rusya'dan çekilme kararı aldı! Şubelerini satışa çıkardı

16.05.2022 15:56

32 yıldır faaliyet gösteren ABD'li McDonald's, Rusya'dan çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada Rusya'daki çalışanların şubeler kapatılana kadar maaşlarını almaya devam edeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından ülkeden çekilme kararı alan firmalara McDonald's da katıldı. Amerikan kültürünün simgelerinden fastfood restoran zinciri McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya'dan çekilme kararı aldığını ve buradaki şubelerini satacağını açıkladı. İşletmelerini yerel bir yatırımcıya satmayı planlayan McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya'daki çalışanların şubeler kapatılana kadar maaşlarını almaya devam edeceği belirtildi.

"UKRAYNA'DAKİ İNSANİ KRİZİ GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİL"

McDonald's'ın CEO'su Chris Kempczinski ABD basınına yaptığı açıklamada bu kararı vermenin kolay olmadığını ifade ederek, "Bazıları yiyeceğe erişim sağlamanın ve on binlerce sıradan vatandaşı çalıştırmaya devam etmenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünebilir. Ancak Ukrayna'daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil" dedi.

SATIŞIN ARDINDAN MARKA VE LOGO KULLANILAMAYACAK

Birçok marka ve restoran zinciri Rusya'daki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurma kararı almış ancak yalnızca bir kaç marka ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı. McDonald's da Mart ayında, faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, ancak birçok çalışan ve aktivist markanın tamamen ülkeden çekilmesi için baskı uygulamıştı. McDonald's'a ait restoranların satışının ardından artık marka ve logosunun kullanılamayacağı belirtildi. ABD merkezli McDonald's'ın 100'den fazla ülkede 39 bin restoranı bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel McDonald's Rusya'dan çekilme kararı aldı! Şubelerini satışa çıkardı - Son Dakika


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