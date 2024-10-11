Mega Yat Sunrays Fethiye'ye Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mega Yat Sunrays Fethiye'ye Geldi

Mega Yat Sunrays Fethiye\'ye Geldi

Hintli milyarder Ravi Ruia'ya ait 86 metrelik mega yat Sunrays, Fethiye'ye yakıt ikmali için geldi.

11.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'Sunrays' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi. Hintli milyarder Ravi Ruia'ya ait olduğu öğrenilen 86 metre uzunluğundaki Sunrays 260 ton yakıt ikmali yaptı.

Fethiye Limanı İskelesi'ne bağlanan Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki lüks mega yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 260 bin litre akaryakıt karadan ikmal edildi. Hintli milyarder Ravi Ruia'ya ait mega yatı Fethiye İskelesi'nde gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekerken, göz kamaştıran mega yatta 25 görevli personel gün boyu temizlik yaptı.

Hollanda'da 2010 yılında inşa edilen yat dans pisti, güzellik salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor. 3 vip olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor. Değerinin tahminen 150 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yatın yıllık maliyetinin de 10 - 15 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Hintli milyarder parti düzenlemişti

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Hintli milyarder Ravi Ruia, Sunrays adlı teknesiyle Bodrum Türkbükü'ne gelerek mega yatında bir akşam parti düzenlemiş ve davete yaklaşık 100 özel konuk katılmıştı. Ağabeyi Shashi Ruia ile Essar Grup'u kuran Ravi Ruia en zengin Hintliler arasında yer alıyor. Petrol ve gaz arama, madencilik, perakendecilik alanlarında faaliyet gösteren Essar Grup'u iki kardeş beraber yönetiyor. Sunrays'ın akaryakıt ikmalinin ardından yurt dışına çıkması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Fethiye, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mega Yat Sunrays Fethiye'ye Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
18:20 Yapay zekaya göre Süper Lig’de şampiyon averajla belli olacak Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:49 ’’Baba yarımsın’’ diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü ''Baba yarımsın'' diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü
17:35 A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
17:12 Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 13:12:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mega Yat Sunrays Fethiye'ye Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.