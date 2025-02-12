Mehmet Erdem: '2023 Sabır Yılı'

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(AYDIN)- AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, Bozdoğan ilçe teşkilatını ziyaret etti. Erdem, "Bu yılı ben Cumhurbaşkanı 'aile yılı' ilan etmişti. Ben de 'sabır yılı' ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin. Bu yılı bir geçiştirelim, 2026'da daha güzel olacak" dedi.

AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, Bozdoğan ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor ekonomik olarak. Dünyaya baktığınızda da dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Dünyada da işler iyi gitmiyor, 3. Dünya Savaşı esasen başlamış durumda. Ekonomik olarak zaten bir savaş var. Trump açıklıyor, 'vergileri yükseltiyorum' diyor, Çin'e karşı mücadele yapıyor. Dünyada yeraltı kaynakları noktasında, petrol, doğal gaz, diğer kaynaklar, madenler konusunda gittikçe azalan rezervler var. Bunun telaşı var dünya ülkeleri arasında. Bu madenleri nasıl elimizde tutabiliriz, nasıl elde edebiliriz gibi.

"Ben de 'sabır yılı' ilan ediyorum"

Ekonomide zorluklar yaşanıyor. Türkiye en zor dönemi geride bıraktı. 2024- 2025 önümüzdeki günlerde bu 6. 7. 8. aydan itibaren enflasyondaki sıkıntılar, enflasyonun düşmeye devam etmesi ile faizlerin düşmesinin devam etmesiyle, ekonomik sıkıntıları geride bırakacağız. Bu yılı Cumhurbaşkanı 'aile yılı' ilan etmişti. Ben de 'sabır yılı' ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin. Bu yılı bir geçiştirelim, 2026'da daha güzel olacak. Bir iki diş daha kemerleri gevşeteceğiz. Mehmet Şimşek Bakanımız dedi ki, 'bir iki diş daha, 2027 yılında gevşeme ile eski günlere dönme ihtimalimiz, imkanımız oluşacak'. Ama sabretmemiz lazım. Kaba bir tabirle, hasta ekonomik olarak sıkıntıdaydı, yoğun bakımdan servise alındı, tedavi devam ediyor. Olumlu gidiyor tedavi. Sonuçta inşallah taburcu olacak. Biz de siyasetimize emin adımlarla devam edeceğiz."