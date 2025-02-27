Mehmet Kaçar'ın Ferdi Tayfur Anıları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mehmet Kaçar'ın Ferdi Tayfur Anıları

Mehmet Kaçar\'ın Ferdi Tayfur Anıları

Mehmet Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanında bestelediği anıları anlatarak duygusal anlar yaşadı.

27.02.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, merhum Ferdi Tayfur'un yıllar önce dükkanına gelip şarkılarının birçoğunu burada bestelediğini, müzikle olan bağının burada canlandığını aktardı.

Merkez Seyhan ilçesinde saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'la olan hatıralarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanına gelip burada kendisinden saz istediğini belirterek, "Ferdi Tayfur o zamanlar gariban genç bir çocuktu, gelirdi yanıma dükkanda saz çalarak şarkılarını söylerdi. Burada dört beş saat saz çalardı" diye konuştu.

"5-6 sene buraya gelerek 4 beste yaptı"

Tayfur'un 4 bestesini dükkanında yaptığını aktaran Kaçar, "5-6 sene böyle devam ederek burada 4 beste yaptı. Bestelerde genellikle eksikleri oluyordu biz burada düzeltiyorduk. O besteleri hazırlayana kadar 2-3 senesi geçti. Bana, geceleri kahveye gitmeyeyim sazım ile gece vaktimi geçiririm diyerek kendisi için saz yapmamı istedi ben de burada kendisine bir saz yaptım" ifadelerini kullandı.

"Adana çocuğuyum diyorsun ne işin var burada"

O günlerden bahseden Kaçar, "Senin burada ne işin var diye sordum. Adana çocuğuyum, yiğidim, cesurum diyorsunuz ama bu dükkandan dışarıya çıkamıyorsunuz anca bana çağırıp bağırıp anlatıyorsunuz. Erol'un kahvesine git orada bağırıp söylesen sana yeter der diye takılırdım" dedi.

"İlk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandım"

Usta sanatçı ilk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandığını anlatan Kaçar, "Günün birinde bestelediği şarkıları söylemeye gitmiş. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yadeller, Mapushane, bu şarkıları bestelemişti. Bir gün otobüste gelirken Akşam Güneşi'nin müziğini duydum, eyvah bu şarkıyı söylemiş dedim. Yanıma gelerek ağabey nasıl durumlar diye sordu, ben de vallahi kimse seni tutamaz artık dedim" ifadelerini kullandı.

"Ferdi Tayfur ile ilgili olan her şey beni çok duygulandırıyor"

Sanatçının vefatının kendisini derinden sarstığını belirten Kaçar, "Dükkana gelirdi birlikte saz çalardık, bestelediği parçaları incelerdik. Vefatı beni çok etkiledi. Ferdi ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum beni çok duygulandırıyor. Kendisini çok severdim, çok ağırbaşlı, temiz, çok terbiyeli bir insandı. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde çok duygulanıyorum" dedi.

Kaçar, son olarak Ferdi Tayfur'un halk tarafından çok sevilme nedenlerinden bahsederken, "Gariban hali vardı, halini şarkılarında çok iyi yansıtırdı, halk da bu yüzden kendisini çok sevdi" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, Mehmet Kaçar, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Kaçar'ın Ferdi Tayfur Anıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Kaçar'ın Ferdi Tayfur Anıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.