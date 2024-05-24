Melikgazi Belediyesi İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyor

Melikgazi Belediyesi İldem\'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyor

Melikgazi Belediyesi, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi'nin çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Başkan Palancıoğlu, gençlerle bir an evvel buluşmak için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

24.05.2024 15:02  Güncelleme: 15:06
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Melikgazi Belediyesi tarafından İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi'nin çalışmalarında sona geliniyor.

İldem'e kazandırılan ikinci Akıl Küpü Kütüphanesini gençlerle bir an evvel buluşturmak için gayretle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Akıl küpleri gençlerimizin artık hayatlarına değer katan, ders çalışabildikleri gibi sosyalleşebildikleri, günlük uğrak yerleri haline gelmiş mekanlar olarak popüler olmuş durumda. Bilindiği gibi 5 yıl içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin birçok yerinde hizmet veren kütüphanelerimizin sayısını 15'e çıkardık. Akıl Küplerimizden hizmet alan öğrenci sayımız 40 bini aşmış durumda. Aşırı ilgi söz konusu. Çalışma saatlerini uzattığımız kütüphanelerimiz oluyor. Dolasıyla nitelikli hizmetleri, donanımı ile gençlerimize konfor sağlayan kütüphanemizin sayısında artışa gidiyoruz. İldem Bölgemizde "İldem Cumhuriyet Mahallesi Akıl Küpü Kütüphane"miz hem gençlerimize hem de yetişkinlere hizmet sağlamaya devam ediyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olması ve kütüphanelerimize rağbetin fazla olması nedeniyle İldem bölgemize bir kütüphane daha kazandırıyoruz. Gençlerimiz açılış için sabırsızlanıyorlar. Bizler de onlar için çalışmalarımızı gayretle ve hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Özel okuma salonları, bilgisayar odaları, dinlenme alanları ile ayrıcalıklı hizmet sağlayacak kütüphanemizin inşaatı hızla yükseliyor. İnşallah kısa zaman içerisinde tamamlanacak ve gençlerimizle buluşturacağız. İldem Bölgemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Eğitim yatırımlarımız bu dönemimizde de artarak devam edecek ve rekorumuzu koruyacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi yapıyor - Son Dakika

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