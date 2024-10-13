Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhalesi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhalesi

Melikgazi Belediyesi\'nden Faizsiz Konut İhalesi

Melikgazi Belediyesi, 23 Ekim'de 30 adet konutu açık teklif usulüyle satışa sunuyor. Yüzde 25 peşinatla, 36 ay vade farksız ödemeyle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

13.10.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Melikgazi Belediyesi kazan kazan modeli ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 30 adet konut için 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda açık teklif usulüyle ihale düzenlenecek.

Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallerinde yer alan konutlar için vatandaşlara ödemede büyük kolaylık sağlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yüzde 25 peşinat, 36 ay vade farksız eşit taksit ve sıfır faiz imkanı ile kolaylıkla ev sahibi olabilecek. Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ve benzersiz bir model geliştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ikinci kez böyle bir ihale gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi;

"23 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da faizsiz konut satışımızın ihalesine sizleri bekliyoruz. Türkiye'de 36 ay vadeli, faizsiz, yüzde 25 peşinat yatırarak alabileceğiniz pek bir daire yok. Bunu Melikgazi Belediyesi olarak ilk defa biz gerçekleştirdik. Birçok vatandaşımız ilk ihalemize girdi ve büyük bir memnuniyet yakaladık. İkinci kez faizsiz konut ihalemizi düzenliyoruz. İnşallah ihalemiz 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyemizde gerçekleşecek. 30 adet daireyi siz değerli hemşerilerimize sunacağız. Yeni evlenecek gençlerimizi, daire ihtiyacı olan vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın, diyorum. Şimdiden daire alacak kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Palancıoğlu, satışı yapılan taşınmazın ihale bedelinin vatandaşın talebi ile peşin ödenmesi durumunda toplamda yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim ve 24 ay vadeli ödemesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanacağını belirtti. İhale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-melikgazi-belediyesi-ne-ait-tasinmazlar-23-ekim-2024-carsamba-gunu-saat-14-30-da-belediyemiz-tiyatro-salonu-nda-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45--maddesine-istinaden-acik-artirma-suretiyle-satilacaktir- linkine tıklayarak bilgi alabilirler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Belediye, Ekonomi, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Faizsiz Konut İhalesi - Son Dakika

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