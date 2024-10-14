Memleket Hastanesi 100 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Memleket Hastanesi 100 Yaşında

Memleket Hastanesi 100 Yaşında

Kayseri'deki hastane, Atatürk tarafından 1924'te açıldı, 2009'da restore edilerek hizmete devam ediyor.

14.10.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açılan hastane binası 1 asırdır ayakta duruyor. Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 2009 yılında restore edilen bina hastane olarak kullanılmaya devam ediyor.

14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan 'Memleket Hastanesi' bugün 100. yaşına girdi. 2009 yılında Acıbadem Sağlık Grubu tarafından aslına uygun olarak restore ettirilen tarihi bina yeniden hastane olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bina hakkında bilgiler verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hizmet veren tarihi binanın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Memleket Hastanesi' olarak açıldığını dile getiren Akbeyaz, tarihi binanın faal olarak Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde hizmet vermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Akbeyaz, bünyelerinde bulunan tarihi binanın 100 yaşına girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Bugün burada düzenlediğimiz program bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu yıl biliyorsunuz ki Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bundan tam 100 yıl önce tam bugün 14 Ekim'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'ye gelerek hastanemizi 'Memleket Hastanesi' olarak hizmete açmıştı. Biz de aslına uygu olarak restore edilen hastanede hastalarımıza en güzel hizmeti verebilmek için gayret içerisindeyiz. Hem Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü hem de hastanemizin açılışının 100'üncü yıl dönümü bizleri gururlandırıyor. Tüm Kayseri halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hastane, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memleket Hastanesi 100 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:07 İzlanda-Türkiye maçı erteleniyor mu TFF’den ilk açıklama geldi İzlanda-Türkiye maçı erteleniyor mu? TFF'den ilk açıklama geldi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Hastanesi 100 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.