Memur-Sen İl Başkanı Karataş: "LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Memur-Sen İl Başkanı Karataş: "LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz"

26.05.2022 12:41
Memur-Sen İl Başkanı Karataş: "LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz"

Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, Liselere Giriş Sınavı öncesi açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, Liselere Giriş Sınavı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 Eğitim-öğretim yılı LGS sınavı ile ilgili tartışmalar sosyal medya ve yerel basında devam ederken ve tartışmaların muhatabı olan ilgililerden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamışken, bize ulaşan haberler bu sene yapılacak LGS sınavında da 8.sınıfta okuyan öğrencilere yönelik rehberlik adı altında yapılan çalışmalar ve yönlendirmeler ile öğrencilerin büyük bir kesiminin sınava girmemesi için yoğun çaba harcandığı yönündedir. LGS, merkezi sınavla öğrenci alan okullara öğrenci seçme sınavıdır. Başarı sıralaması yapılan bir sınav değildir. Bu sınava her öğrenci bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müracaat ettirilir. Her öğrenci; kendini denemek, sınav tecrübesi edinmek, beceri temelli mantık, muhakeme yeteneğini ölçmek ve anayasal hakkını kullanmak ister. Velev ki bu gerekçelerle öğrenci sınava girmek talebinde bulunmayabilir. Bunun için öğrencilerin birileri tarafından herhangi bir çalışma, yönlendirme ve rehberliğe ihtiyaçları yoktur. Sınava girip girmeyecekleri kendi iradeleri ile tercih edecekleri bir husustur. Bu noktada yapılacak her çalışma öğrenciyi baskılamak ve sınava girme hakkında kısıtlama getirmek anlamına gelmektedir. Öğrenci dışında olan unsurların, rehberlik ya da adına ne denirse densin farklı gerekçelerle öğrencileri sınav hakkından mahrum etmesi, Anayasal bir haktan men etmek anlamına gelir ki bu yasalara göre suçtur. Eğitim öğretim alanında şehrimizin yetkili sendikası olarak, hiçbir kişi ve kurumun indi hesapları adına, bir tek öğrencinin dahi yasal haklarının ihlaline ve engeline sebebiyet vermesine sesiz kalmamız söz konusu olamaz. Konuyla ilgili sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." - ERZURUM

YORUMLAR
500
Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtı Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtı Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye Uğur Okulları'ndan LGS sınavı öncesi öneriler Uğur Okulları'ndan LGS sınavı öncesi öneriler
Kaynak: İHA

Mustafa Karataş, Memur Sen, Karataş, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur-Sen İl Başkanı Karataş: 'LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:19:43. #1.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen İl Başkanı Karataş: "LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement