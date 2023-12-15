Menderes Belediyesi Kömür Denetimi Yaptı

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde kömür denetimi gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kömür denetimi yapıldı. Kömür satışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde katı yakıt satış izin belgelerinin ve satışa sunulan kömürlerin uygunluk izin belgelerinin kontrolü gerçekleştirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış geçirmeleri için çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan kömür satışları nedeniyle Menderes'imizin dört bir yanında zabıta ekiplerimiz tarafından kömür satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde işletmelerin satış kayıt yetki belgeleri, kömürün satışa uygunluğu ve fiyat denetimi yapılırken, uygunsuz satışlarla ilgili işletmelere de bakılıyor. Ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için görevimizin başındayız. Onlar için gereken her türlü hizmeti hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.