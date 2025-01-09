Menderes Nehri'nde Debi Artışı

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Aralık yağmurları Menderes'in debisini artırdı

AYDIN - Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri'nin debisi Aralık yağışları ile birlikte yükselirken yeniden bereket taşımaya başladı.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, uzun süre yağışların olmaması sebebiyle kurumaya yüz tutarken, Aralık yağışları üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın genelinde etkisini gösteren yağışlar, nehirdeki su miktarını artırırken, Menderes Nehri'nin debisi de yükseldi. Adeta eski günlerine dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes'in Nehri'nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ve çiftçiler ise mutlu olduklarını belirtti.

Uzun yıllar yağış ortalaması 661,7 kilogram olan Aydın'da, Aralık ayında ortalama 122,6 kilogram yağış düşerken Aralık ayı ile birlikte yağışların da gelmesi üreticileri sevindirdi.