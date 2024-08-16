Menteşe Belediyesi Ata Tohumlarından Üretilen Sebzeleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıttı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Ata Tohumlarından Üretilen Sebzeleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıttı

Menteşe Belediyesi Ata Tohumlarından Üretilen Sebzeleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıttı

Menteşe Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ata tohumlarından yetiştirilen bir ton domates, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Belediye ekipleri, sebzeleri kapı kapı dolaşarak teslim etti.

16.08.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumundan üretilen bir ton domates, biber ve patlıcan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Menteşe Belediyesi sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 ton sebze dağıtımı gerçekleştirdi. Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarından yetiştirilen sebzeler, belediye ekiplerince kapı kapı dolaşılarak ailelere teslim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimizi belirterek, "Ekonomik sıkıntılar hepimizi etkiliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi de her geçen gün zorlaşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hedefimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayarak onlara bir nebze olsun destek olabilmek. Bu düşünceyle belediyemizin Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarımızdan yetiştirdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde hasadını yaptığımız 1 ton sebzenin bir kısmını, mahalle muhtarlarımızın aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bir kısmını da belediyemize ait aşevinde ve işletmelerimizde kullanacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlarımız ve desteğimiz devam edecektir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi Ata Tohumlarından Üretilen Sebzeleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıttı - Son Dakika

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