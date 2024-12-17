Menteşe'de Altyapı Sorunu

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde telefon ve internet hizmetinden faydalanamayan mahalle sakinleri, acil sağlık hizmetlerine erişememekten; öğrenciler ise ödevlerini yapamamaktan şikayetçi. Mahalle sakini Alirıza Şahin, "Devletimiz 'köylere dönün' diyor. Siz altyapıyı yapın ki millet köye dönsün. Şirketlere vermişler, adam nerede çok kazancı varsa onu gözlüyor" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı ve il merkezine sadece 30 kilometre uzaklıktaki yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı, 300 haneden oluşan mahalle de yıllardır süregelen şebeke problemi hala çözüme kavuşmuş değil. Yemişendere Mahallesi sakinleri, cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle ambulans, jandarma ve itfaiye gibi acil hizmetlere zamanında ulaşamıyor. Yakın köyler olan Muratlar, Fadıl ve Özlüce'de de benzer sıkıntılar yaşanırken, vatandaşlar defalarca ilgili operatörlere başvursa da herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden şikayetçi. Öte yandan mahallede ev telefonları için de altyapı bulunmuyor.

Öğrenciler ders çalışamıyor

Mahallede yaşayan öğrenciler ise özellikle internet üzerinden verilen ödev ve projelerde ve pandemi sürecinde hayata geçen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girmekte zorluk yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden çözüm talep ediyorlar.

Muhtardan yetkililere çağrı

Yaşadıkları zorlukları dile getirerek yetkililere seslenen Yemişendere Mahallesi Muhtarı Cemal Yılmaz, "Köyümüzde telefonlarımız çekmiyor. 112'ye bile ulaşmak için 2 kilometre yürüdüğümüz yerler oluyor. Köylülerimiz bu konuda çok mağdur. 300- 400 hanemiz var. Çevre köylerimizde de aynı sorunlarımız var. Bu sorunla eski muhtarımız da çok uğraştı. Ben de uğraşıyorum ama bir türlü yetkililerden bu konuda bir verim alamıyoruz. Söylüyoruz ama bizi hiç kale almıyorlar. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Arkadaşın eşi düştü bayıldı, 2 kilometre yürüdük ambulans çağırdık. Ambulans ile Muğla'ya hastaneye götürürken yolda ambulans bozuldu. Öbür ambulansı çağırmak için 2- 3 kilometre yol kat edip tekrar öbür ambulansı çağırdık. Bunun için çok mağduruz. Birini yılan soksa, 112'yi arayamıyor. Orman köylümüz dağ da ağaç kesiyorlar, başlarına bir şey gelse 112'yi arayamıyorlar. Çok mağduruz" dedi.

"Şirketlere vermişler, adam nerede çok kazancı varsa onu gözlüyor"

Bölge halkından Alirıza Şallı ise "Devletimiz 'köylere dönün' diyor. Tarımı geliştirmek istiyorlar. Siz altyapıyı yapın ki millet köye dönsün. Önemli olan bunlar. Altyapı yok ki adam burada ne yapsın? Mağduriyet yaşayan adam köyde durur mu? Durmaz. Mutlaka iyi bir yere gider. Şirketlere vermişler, af edersin adam nerede çok kazancı varsa onu gözlüyor. Köylerde az insan var diye... Ama çekmek içinde altyapıyı hazırlamak lazım. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

58 yaşında tansiyon hastası olan Gülsüm Tıraş, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Ben 25 yıldan beri tansiyon hastasıyım. 3 günde bir tansiyonum çıkıyor benim Muğla'ya hastaneye gidecek oluyoruz ama telefon çekmiyor. Herkes biliyor bunu. Eşim motora binip 2- 3 kilometre yere bana ambulans getiriyor. İnşallah kulakları bizi duyar. İnşallah siz yardımcı olursunuz. En düşük tarife 500- 600 lira. Ay başı gelince parayı almayı biliyorlar. Ama biz ulaşım yapamıyoruz ki. Torunlarımız var, internete girecekler, ders yapamıyorlar."

"Derslerime çalışamıyorum"

5. sınıf öğrencisi Aras Demircan şebeke sorunu nedeniyle derslerine çalışamadığını ve Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giremediğini söyledi. Demircan yetkililere seslenerek, "Bizim köyümüzde internet var ama çekmiyor. Boşu boşuna para vermiş oluyoruz. Köyümüze verici kursalar iyi olur. Diğer köylerimizde de telefon çekmiyor. Herkes bu durumdan şikayetçi. Derslerimi yapamıyorum, EBA'ya giremiyorum. Ondan dolayı mağduruz. Yetkililerden köyümüze telefon çekmesi için verici kurmalarını istiyoruz" dedi.