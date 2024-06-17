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Menteşe'de hareket halindeki traktör yandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken egzozundan kıvılcım çıkması sonucu traktör yanarken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle otluk alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Düğerek istikametinden Yaraş yönüne seyir halinde olan 48 ND 567 plakalı traktör, egzozundan kıvılcım çıkması sonucu bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki otluk alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.