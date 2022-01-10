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Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika

Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi

10.01.2022 14:38
Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 2021 yılında 3 bin 167 nikah akdi gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 2021 yılında 3 bin 167 nikah akdi gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi 2021 yılında da mutlu anlara şahitlik etti. Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2021 yılında 957'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 167 çiftin nikahı kıyıldı.

Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan açıklamada, 2021 yılı içerisinde evlenmek için 3 bin 268 çiftin başvuruda bulunduğu belirtildi. 3 bin 167 çiftin nikahlarının kıyıldığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl içerisinde 957 yabancı uyruklu vatandaşın nikah akdi gerçekleştirilmiştir. Nikahlarını diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 12 çiftimize ise evlenme izin belgesi düzenlenerek kendilerine teslim edilmiştir. 53 çiftin işlemleri tamamlanarak kendilerine randevu verilmiş ancak bu çiftler randevu tarihinden önce evlenmekten vazgeçtiklerini beyan ederek dosyalarını iptal ettirmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

"Sağlık ve huzurla bir ömür mutluluk diliyorum"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mutluluğa adıma atan çiftlerin nikah merasimlerine fırsat buldukça katılmaya çalıştığını belirterek, "Yeni yuvalarını kuran çiftlerimizin mutlu günlerine şahit olmaktan büyük keyif alıyoruz. 2021 yılında Kovid19 salgını bir az olsun hafiflerken bu durum nikah hazırlığı yapan çiftlerimizin merasimlerini düzenlemesine vesile oldu. Evlendirme Memurluğumuz tarafından 2020 yılında 2 bin 341 nikah akdi gerçekleştirilirken geçtiğimiz sene bu rakam 3 bin 167'ye yükseldi. Evlilik rakamlarının artması bizleri de memnun etti. Çiftlerimize, sağlıkla, huzurla mutlu yuvalarında bir ömür mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi
Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi
Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi

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Meram Belediyesi, Evlilik, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram'da 2021'de 3 bin 167 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika
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