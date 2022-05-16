Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje - Son Dakika
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Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje

16.05.2022 15:01
Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle anlamlı ve örnek bir projeye imza attı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle anlamlı ve örnek bir projeye imza attı. Evde Bakım Hizmeti alan engelliler ile bu engellilerin bakımını üstlenen bakıcı veya aile bireylerine yönelik eğitimler verilerek evlerinde ziyaret ediliyor.

Meram Belediyesi, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi paydaşlığında anlamlı ve örnek bir çalışmaya imza atıldı. Evde bakım hizmeti alan engellilere ve bu engellilerin bakımını üstlenen bakıcı veya aile fertlerine psikososyal destek sağlamak ve eğitimler gerçekleştirmek, onları evinde ziyaret ederek mevcut durumlarına ilişkin bir motivasyon çalışması yapmak amacıyla başlatılan proje büyük beğeni topladı.

Evde bakım hizmeti alan engelliler, aileleri ve bakıcılarının psikososyal açıdan kendilerini yalnız hissetmemelerini ve verilecek eğitimler sayesinde daha iyi bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği çalışmada faaliyetler üç ana başlık altında yürütülüyor. Bu faaliyetlerden ilki engellilerin sosyal haklarına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı broşürlerin hazırlanıp eğitim sonrasında müracaatçılara dağıtılması. İkinci faaliyet engellilerin ailelerine eğitim verilmesi ve üçüncü faaliyet ise engelinin bakımını üstlenen aile bireylerine ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek ve motive etmek amacıyla ikametlerinde ziyaret edilmesi.

Engelli bireyin yaşam kalitesinin artılması için engelliye yönelik faaliyetlerin yanında engellilerin bakımını üstlenen kişiye verilecek her türlü desteğin önemine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak bu anlamlı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelliye bakım yapan kişinin psikososyal yönden güçlü olmasının, engellinin alacağı bakım hizmeti kalitesini de artıracağını ifade eden Başkan Kavuş, "Evde bakım hizmetleri sürecinde sadece engellinin değil, engellinin bakımını sağlayan kişinin de durumuna ve ihtiyaçlarına da önem verilmesini amaçlayan bu anlamlı projeye yer almaktan ve desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. İfa ettikleri zor ve kutsal bir görev karşısında biz de onları hatırlayıp onlar için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - KONYA

Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje
Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje

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Selçuk Üniversitesi, Hisarcık, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje - Son Dakika


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