Merkezefendi'de 19 Mayıs Boy Portre Gençlik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Merkezefendi'de 19 Mayıs Boy Portre Gençlik Sergisi Açıldı

17.05.2022 11:42
Merkezefendi'de 19 Mayıs Boy Portre Gençlik Sergisi Açıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırlanan ‘Boy Portre Gençlik Sergisi’, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği o muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak sanat ile iç içe olmalıyız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan 'Boy Portre Gençlik Sergisi', Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği o muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak sanat ile iç içe olmalıyız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Merkezefendi Belediyesi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle 'Boy Portre Gençlik Sergisi' açıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki sergide, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencileri tarafından yapılan resimler sergileniyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, resimlerin sergilendiği stantları tek tek gezerek eser sahibi genç sanatçılar ile sohbet etti.

"19 MAYIS RUHUNU, GENÇLİK RUHUNU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Büyük emekler vererek yapılan resimlerin çok kıymetli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Milli bayramlarımızı Merkezefendimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Merkezefendimize yakışır bir şekilde kutlamaya başladık. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak aynı zamanda sanata, sanatçıya da değer ve destek veren bir belediyeyiz. Çünkü biz Atatürk'ün istediği o muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak, bir taraftan çocuklarımıza bilimi öğretirken bir taraftan da onların yaratıcı düşünme yeteneklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun da tiyatroyla, sinemayla, sanatla ve müzikle olacağına inanıyorum. 19 Mayıs ruhunu, o gençlik ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Coşkuyu hep birlikte Merkezefendimizde bir hafta boyunca yaşayacağız. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz günlerini, aylarını vererek çok güzel çalışmalar yaptı. Bu işe katkı veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de 19 Mayıs Boy Portre Gençlik Sergisi Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi'de 19 Mayıs Boy Portre Gençlik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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