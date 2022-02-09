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Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

09.02.2022 15:30

- Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

- Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

Merkezefendi'nin özellikle yüksek bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi adına karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Merkezefendi Belediyesi, yol açma, kar küreme ve kar temizliği faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda greyder ve kar küreme araçları ile çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buzlanma ve yol kapanma durumlarına karşılık olarak olumsuz hava dalgasının devam etmesi beklenen önümüzdeki 24 saat boyunca da teyakkuz halinde bulunacak.

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor
Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor
Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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