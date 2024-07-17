Merkezefendi'nin gelecek beş yılı şekillendirildi - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi'nin gelecek beş yılı şekillendirildi

Denizli Merkezefendi'nin geleceğine yön verecek önemli bir adım olan '2025-2029 Stratejik Plan Toplantısı gerçekleştirildi. Merkezefendi'nin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda Başkan Doğan, 'Merkezefendi'mizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle çalışıyoruz' dedi.

17.07.2024 19:12
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Merkezefendi'nin gelecek beş yılı şekillendirildi

Başkan Doğan, "Merkezefendi'mizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle çalışıyoruz" dedi

DENİZLİ - Denizli Merkezefendi'nin geleceğine yön verecek önemli bir adım olan '2025-2029 Stratejik Plan Toplantısı gerçekleştirildi. Merkezefendi'nin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda Başkan Doğan, "Merkezefendi'mizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin, ilçeye yönelik beş yıllık projelerinin yer aldığı ve bu süre içerisinde izlenecek yol haritasının açıklandığı '2025-2029 Stratejik Plan Toplantısı' yoğun bir katılımla Bereketler Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

"30 yıllık planın temellerini 2019'dan itibaren atıyoruz"

Göreve geldikleri tarihten itibaren Merkezefendi'yi el ele, omuz omuza, hep birlikte yönettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizin 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık planlamasını sizlerle birlikte yapacağız. Bu şehri, bu ilçeyi birlikte yöneteceğiz demiştik. 2019 stratejik planımıza baktığınızda bunu gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bizim için ortak akıl, paydaşlık, birlikte yönetme, şehir için birlikte karar alma, ben yaptım oldu anlayışı değil biz olmak çok önemli. Çevreye ve doğa dostu bir belediye olmaya çok önem verdik. Üreten belediye olmaya çok dikkat ettik. İlçe nüfusumuz hızla artıyor ve bunun için de stratejik bir plan yapmalıyız. Muhtarlarımızdan ve meclis üyelerimizden alacağımız görüşlerle de Merkezefendi'nin 5 yıllık planını hatta 30 yıllık planın temellerini 2019'dan itibaren atıyoruz. Ama bu dönemde de şehrin geleceğine vizyon katmak ve yön vermek adına bu stratejik plan toplantılarını yapıyoruz. Gerçekten ortak aklı, iş birliğini çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortak bir vizyon oluşturuyoruz"

Atılacak adımların titizlikle ele alınacağını söyleyen Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan ise "Merkezefendi'nin önümüzdeki beş yıl içinde karşılaşacağı stratejik yönelimlerin belirlenmesinde paydaşların önemli katkıları bulunuyor. İlçenin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle yola çıkılan bu stratejik plan oldukça önemli. Şeniz Başkan'ın, 2019 yılından bu yana yaptıkları ve ilçenin gelişmesi gayet gözlemlenebilir bir olay. Stratejik plan, canlı bir süreçtir. Burada ortak akılla üretilecek projeleri uyguladıktan sonra, bu uygulamalarımızı paydaşlarımızla beraber kontrol ederek ulaşmak istediğimiz hedefe en etkin şekilde nasıl geleceğimizi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi'nin gelecek beş yılı şekillendirildi - Son Dakika

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