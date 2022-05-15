Mersin ailesinin acı günü - Son Dakika

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Nazilli Belediyesi Basın Yayın Birimi'nde çalışan Nazilli Belediyespor Basın Birimi sorumlusu Mehmet Mersin'in annesi 79 yaşındaki Gülayşe Mersin, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 aydır Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören anne Mersin, bugün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Mersin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mersin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Cumhuriyet Mahallesi 50. Yıl Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilecek. Yakın zamanda eşini kaybeden Gülayşe Mersin, bir çocuk annesiydi. - AYDIN