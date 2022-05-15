Mersin ailesinin acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin ailesinin acı günü

15.05.2022 15:32
Mersin ailesinin acı günü

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Nazilli Belediyesi Basın Yayın Birimi'nde çalışan Nazilli Belediyespor Basın Birimi sorumlusu Mehmet Mersin'in annesi 79 yaşındaki Gülayşe Mersin, hayatını kaybetti.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Nazilli Belediyesi Basın Yayın Birimi'nde çalışan Nazilli Belediyespor Basın Birimi sorumlusu Mehmet Mersin'in annesi 79 yaşındaki Gülayşe Mersin, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 aydır Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören anne Mersin, bugün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Mersin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mersin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Cumhuriyet Mahallesi 50. Yıl Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilecek. Yakın zamanda eşini kaybeden Gülayşe Mersin, bir çocuk annesiydi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü Polis memuru, izin dönüşü trafik kazasında öldü Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

Nazilli Devlet Hastanesi, Mehmet Mersin, Nazilli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin ailesinin acı günü - Son Dakika


Son Dakika
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:38:36. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin ailesinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement